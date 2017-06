Se billedserie Selvom Dyrskuepladsen i forvejen er Danmarks bedst forsynede mark, hvad angår mobilmaster, blev der i denne uge kørt fem midlertidige master ind på pladsen, der skal sikre god mobildækning under Roskilde Festival. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Luften er tyk af data under festivalen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Luften er tyk af data under festivalen

Roskilde - 24. juni 2017 kl. 11:26 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Timen efter at campingområderne indtages på lørdag, kommer erfaringen tro til at være den time, hvor der bliver foretaget allerflest taleopkald i løbet af hele Roskilde Festival. I hvert fald hvis man spørger Stefan Støhrmann, der er 3's netværksansvarlige.

- Folk skal koordinere, hvor de skal slå lejr - så lige når hegnet vælter, eksploderer det med taleopkald, forklarer han og tilføjer, at derefter er det dataforbruget, der stiger.

For når lejrene er slået op, begynder folk at høre musik på deres medbragte anlæg, og det gør de typisk på forskellige streamingtjenester som Spotify, YouTube og Deezer.

At der bliver foretaget mange opkald og skrevet sms'er i lange baner på Roskilde Festival er ikke noget nyt, men det er til gengæld det store dataforbrug, der indenfor de seneste år er eksploderet kolossalt.

Faktisk var forbruget i 2016 40 gange så stort som forbruget i 2011, og det skyldes, ifølge Stefan Størhmann, at folk ikke længere lader deres smartphone blive derhjemme for i stedet at tage en gammel Nokia med, når de skal på festival. I dag bruger festivalgængerne nemlig apps til stort set alt på festivalen, hvad enten det handler om at finde en madbod, et toilet eller deres venner.

Derfor blev festivalområdet ved Dyrskuepladsen tirsdag forsynet med fem midlertidige master, der skal forstærke signalet fra de ni permanente master, der allerede står på og omkring festivalområdet.

- Det her er nok den åbne mark i Danmark, hvor der er allerflest master, forklarer Stefan Støhrmann.

Man er nemlig forberedt på, at Dyrskuepladsen hvert år momentant bliver forvandlet til Danmarks fjerdestørste by med dertilhørende dataforbrug. Men tilsyneladende er det ikke længere tilstrækkeligt.

For når koncerterne spiller, kan der stå omkring 60.000 mennesker foran Orange scene, og det lægger et massivt tryk på netværket.

Med de nye master mener den netværksansvarlige i 3, at festivalgæsterne, der for en tredjedels vedkommende abonnerer på 3, trygt kan tage deres smartphones med igen i år, for selvom dataforbruget angiveligt er steget siden sidste år, skulle dækningen og kapacitet være i orden med de ekstra tiltag.

Og det gælder ikke kun 3's kunder, for ifølge Stefan Støhrmann er mange andre teleudbydere i gang med lignende tiltag for at sikre, at alle gæster kan få fat i deres venner og har adgang til internettet. I løbet af festivalperioden vil 3 desuden have otte mænd på pladsen, som vil gå rundt og teste netværket som forbrugere.