Se billedserie En skoleopgave fik snart 15-årige Lucca Vestmar til at blive interesseret i buddhisme. Hun havde ikke lyst til at blive konfirmeret, så nu har hun taget skridtet og er blevet buddhist. Foto: Kim Rasmussen

Lucca gik i en anden retning end kammeraterne og blev buddhist

Roskilde - 13. juli 2017 kl. 19:46 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lucca Vestmar fra Jyllinge er på mange områder præcis som andre teenagere. Hun kan lide at være sammen med sine venner og har sin egen hest. Men på et punkt skiller hun sig ud fra kammeraterne. Hun har nemlig valgt at blive buddhist.

- Jeg skal ikke være præst, bare fordi jeg har valgt en anden tro. Det er ikke, fordi jeg går sindssygt op i det, siger Lucca Vestmar, som fylder 15 år i morgen, fredag, og skal gå i 9. klasse efter sommerferien.

I 6. klasse skulle hun lave en månedsopgave, hvor hun selv måtte vælge emnet. Hun valgte at skrive om buddhismen, og siden har denne religion ligget lidt i baghovedet på hende.

Sidste sommer skulle klassen over i kirken til et arrangement for at høre, om de ville konfirmeres.

- Jeg har altid haft det svært med at være i kirken, siger Lucca Vestmar, som også blev påvirket af, at alle kammeraterne vidste, hvad de ville, mens hun tænkte, at hun ikke havde lyst til at blive konfirmeret.

Lucca Vestmar spurgte sine forældre, om hun ikke kunne blive konfirmeret buddhistisk. De søgte på det og kom i kontakt med det buddhistiske tempel i Slagslunde.

Her ville præsten gerne lave en ceremoni.

Den 27. maj var 55 gæster inviteret med til ceremonien, som hedder en buddhistisk tilflugt.

Lucca Vestmar fik blandt andet røgelsespulver på hals, pande og hjerte af præsten.

- Så rensede hun min hjerne, min tale og min sjæl, siger Lucca Vestmar, som også skulle love at holde de fem foreskrifter, som er en del af buddhismen.

