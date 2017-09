Se billedserie Siden udgangen af april har Ny Højagergård været ubeboet. Selve gården bliver solgt, men kommunen er klar til at bygge boliger på noget af den tilhørende jord - hvis Veddelev ønsker det. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Lokalområde får valget: Flere boliger eller ej? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalområde får valget: Flere boliger eller ej?

Roskilde - 02. september 2017 kl. 09:54 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Veddelev får et stort ord at skulle have sagt i forhold til spørgsmålet, om de skal have en masse nye naboer.

Det bliver nemlig lagt fuldstændig åbent frem, om der skal laves en ny udstykning med boliger midt i Veddelev, eller om alting skal forblive som i dag.

Muligheden for udstykning er opstået, fordi Ny Højagergård på hjørnet af Fiskervejen og Baunehøjvej ikke længere er beboet. Gården er ejet af Roskilde Kommune og bliver formentlig solgt, men jorden, der hører til gården, er byrådet åben for at udstykke med rækkehuse - en boligtype, der ikke findes i Veddelev i dag.

Med erfaringerne fra den seneste lokalplan, der blev lavet for Veddelev - lokalplanen for campingpladsen, der fik en vanskelig fødsel - har byrådet ikke taget stilling til, om marken skal udstykkes, men har valgt at lave en forhøring ud fra en betragtning om, at »hvis Veddelev ikke vil have nye boliger, skal Veddelev ikke tvinges til det.«

Læs mere i DAGBLADET Roskilde - på papir eller som e-avis.