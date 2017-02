Lokale minigolfbane kan være på vej

Frivillige kræfter vil gerne stifte en minigolf klub i Jyllinge. Banen står Dansk Minigolf Union klar med. Der er stiftende generalforsamling den 27. marts, på Spraglehøjgaard og folkene bag projektet håber at se flere som har lyst til at give byen endnu en god aktivitet. Banen bliver en filtbane og ikke kunstgræs, som den på billedet.

Roskilde - 28. februar 2017 kl. 07:25 Af Lars Kimer

Hvor langt er der egentlig til den nærmeste minigolfbane? Gode kræfter i Jyllinge har besluttet sig for, at der er for langt, og derfor er der mandag den 27. marts stiftende generalforsamling på Jyllinge Minigolf Klub. Det er folk bag Kulturprojekt Spraglehøj, altså Spraglehøjgaard, som står bag projektet, skriver dit regionale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

- Vi tænkte, at der er så langt til minigolf, og i sommerhalvåret kunne det være en super hyggelig aktivitet, som rigtig mange i Jyllinge, men måske også fra de omkringliggende byer kunne have lyst til at dyrke, siger Lis Jørgensen, som er en af folkene bag projektet. Lis Jørgensen er også engageret i Jyllinge Folkedansere og i Pasvalys Venner.

- Vi ser det som en mulighed for at få noget mere liv på Spraglehøjgaard, og vi har et stort areal på 200 kvadratmeter, hvor vi allerede har fået diverse tilladelser til at stille en bane op. Der skal godt nok ryddes op og fældes nogle træer, men det kan blive rigtig godt, at man kan gå og spille i »skoven«, siger hun.

Diverse tilladelser er allerede givet fra kommunen, og banen har Dansk Minigolf Union sådan set allerede stillet til rådighed.

- Vi har talt meget med dem om projektet, og de har fundet en bane i Sverige, som de er villige til at donere. Der skal godt nok lægges ny filt på banerne, men så er den også så god som ny.

Tanken er, at man kan blive medlem af klubben og så spille alt det, man lyster, men muligheden for bare at købe sig til et spil minigolf skal også være tilstede.

- Hvis nu familien kommer på besøg, og man har brug for at lave noget sammen, så kunne det sagtens være et slag minigolf, siger Lis Jørgensen.

Går alt som smurt, så er det forhåbningen, at der kan spilles på banen efter sommerferien, men mere realistisk kan det godt være, at det først bliver til næste forår.

- Det første det kræver er jo, at tilstrækkelig mange møder op og vil støtte ideen, siger Lis Jørgensen.

Den stiftende generalforsamling foregår naturligvis på Spraglehøjgaard, den 27. marts klokken 19, og alle der har lyst til at være med er naturligvis velkomne.