Lokalbetjent gav gode råd mod tricktyve

Roskilde - 03. januar 2017

Tricktyve har mange forskellige metoder til at snuppe en pung.

Det kan være at gøre en ældre borger opmærksom på en »tabt« pengeseddel på gaden eller at spørge om vej og vise et kort. Hvad man skal være opmærksom på, er, at kortet måske dækker for, at tyven får fingre i pungen imens.

Andre vil gerne sælge eksempelvis smykker på gaden. Smykkerne er dog kun en afledningsmanøvre, så tyven kan stjæle en pung eller nogle smykker.

- Det er ikke farligt at bo i Viby eller Gadstrup. I skal vide, at I bor i et smørhul, fortæller lokalbetjent Kirsten Degn Andersen, da hun besøger plejecentret Toftehøjen i Viby ved Roskilde for at give en gruppe ældre borgere nogle gode råd til, hvordan de gør arbejdet surt for tricktyvene.

Kirsten Degn Andersen har kigget på statistikken for Viby og Gadstrup.

Der har været 13 tilfælde i 2016, som enten er tricktyverier, lommetyverier eller tyveri af taske. Heraf er de fire lommetyverier, hvor det ikke kan udelukkes, at ofrene blot har tabt deres pung eller telefon.

En god sag

Kirsten Degn Andersen fortæller om flere af sagerne, som hun anonymiserer. Der har blandt andet været et tyveri i februar i supermarked i Viby.

- Det er jo enten Meny eller Rema 1000, siger Kirsten Degn Andersen og fortæller, at det er en ældre dame på 78 år, som får taget sin rygsæk fra indkøbsvognen.

- Der er næsten overvågning i alle supermarkeder, oplyser lokalbetjenten og forklarer, at på overvågningen kan man se, at der er to mænd og en kvinde af østeuropæisk udseende, som følger efter kvinden, inden de snupper tasken.

En betjent genkender de tre personer, og derfor bliver alle tre sigtet for tyveriet.

- Det er en af de gode sager, siger Kirsten Degn Andersen, som har flere gode råd med til de ældre borgere.

Hun påpeger, at det er vigtigt at få lukket sin konto så hurtigt som muligt, hvis man mister sin pung.

Bed folk træde tilbage

Tricktyvene vil altid prøve at aflede opmærksomheden på det, de gerne vil have fat i. Kirsten Degn Andersen fortæller, at politigården på et tidspunkt har haft besøg af en tryllekunster, og selv politibetjente kan miste deres pung i sådan en øvelse.

- Hvis I hæver penge selv, så læg en hånd over, så ingen kan se koden. Det er også i orden at bede folk træde tilbage, hvis I føler, de står for tæt på, siger Kirsten Degn Andersen og opfordrer de ældre til ikke at gå rundt med store beløb.

Derudover er det en god idé at have pungen i et lukket rum i tasken.

- Og hvis nogen tager tasken, så råb op. Så reagerer folk heldigvis, siger Kirsten Degn Andersen og påpeger, at skal man købe noget, skal det ikke være uopfordret af en person på gaden.

Tricktyve er venlige

Der er også de tricktyverier, hvor der dukker personer op ved døren og vil ind. Det er ofte kvinder, som siger, de kommer fra hjemmeplejen, mens mænd siger, de skal aflæse vand eller el.

- Der kommer ikke uanmeldte besøg fra hjemmeplejen eller fra dem, som aflæser, påpeger Kirsten Degn Andersen og siger, at man i det hele taget ikke skal lukke nogen ind, som man ikke kender eller ikke kender uniformen på.

Hun påpeger, at personalet har samme uniform på, så det kan være en god indikation på, om personen siger sandheden.

- Hvis personen står der, så kald på personalet eller ring 112, siger Kirsten Degn Andersen, som har en sidste pointe:

- Det er vigtigt at huske på, at hovedformålet er penge eller værdigenstande. Tricktyvene er som regel venlige, hvis de dukker op i jeres bolig, siger Kirsten Degn Andersen og forklarer, at der ikke er grund til at føle sig bange for sit liv og helbred.