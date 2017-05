Se billedserie Henriette Van Esch tiltrådte som ny administrerende direktør hos Scan-Horse i Roskilde den 1. oktober. Hun tog fra første dag fat på en gennemgribende modernisering af virksomheden. Scan-Horse sælger rideudstyr til primært Skandinavien og er senest blevet distributør af det danske mærke Montar. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Lokal virksomhed i fuld galop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal virksomhed i fuld galop

Roskilde - 26. maj 2017 kl. 10:15 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Scan-Horse i Roskilde rykker tingene i øjeblikket mere, end de har gjort i mange år. Da avisen bliver vist rundt, lyder det fra en medarbejder, som har været her i 19 år:

- Der er sket mere på tre måneder end de sidste 30 år.

Den 1. oktober tiltrådte Henriette Van Esch som ny administrerende direktør. Hun var klar over, at virksomheden havde stået lidt i stampe, og at det var hendes job at modernisere den.

- Virksomheden har gjort det godt, og der er et kæmpe potentiale. Jeg var helt klar over, at hestebranchen er fyldt med passionerede mennesker, siger Henriette Van Esch, som har redet tidligere, men ikke gør det nu.

- Jeg er sprunget ind i det her fra business-siden, siger direktøren, som tog fat allerede fra første dag, hvor hun bestilte en oprydning af kontorerne.

De er siden blevet malet hvide, og gamle billeder på væggen er blevet udskiftet med nye. Inde i kontorerne har Henriette Var Esch samtidig bygget en helt ny organisation op.

Scan-Horse har i alt 14 mærker, som dækker både tøj til ryttere og udstyr til heste. Nogle er egne mærker, og andre er mærker, som Scan-Horse er distributør af.

Henriette Van Esch har erfaring fra Salling, Bestseller og Fiskars Group. Hos sidstnævnte var der 17 mærker, så hun er godt klædt på til opgaven hos Scan-Horse.

- Det er sjovt at få bygget virksomheden op. At være med på den rejse, siger Henriette Van Esch.

I Roskilde er der cirka 25 ansatte. I forbindelse med den nye strategi har man sagt farvel til nogle medarbejdere, men siden 1. januar er der blevet ansat 15, så der i alt er flere ansatte end tidligere.

- Det bulder og brager, siger Henriette Van Esch og fortæller, at de kun er i gang med at varme op.

Hun oplyser, at Scan-Horse på sigt vil vokse mere i Roskilde, og at det vil give flere arbejdspladser.

Scan-Horse blev etableret af tre brødre i 1953 og er i dag ejet af en privat familieejet fond med Lisbeth Zürcher i spidsen. Fra begyndelsen var der fokus på udstyr til heste og ryttere i Skandinavien, og det er især de skandinaviske mærker, Scan-Horse gerne vil have i folden.

- Vi vil gerne holde fast i de skandinaviske rødder. Det er en kæmpe signalværdi, siger Henriette Van Esch og oplyser, at de godt ved, hvilke mærker, de gerne vil lege med.

Senest er Scan-Horse blevet distributør af det danske mærke Montar, som i løbet af de seneste fire år er blevet meget populært blandt ryttere.

- De spiller mere på fashion end vores andre mærker, så de kunne tilføre noget af det, vi gerne vil have mere af, siger Henriette Van Esch og forklarer, at Montar bevarer deres brand, mens de gennem Scan-Horse blandt andet får adgang til et større netværk af kunder, et helt salgsteam og en professionel sparringspartner.

Så kan Montar, som ligger ved Kolding, koncentere sig om at udvikle sine produkter.

De mange forskellige mærker betyder, at Scan-Horse kan tilbyde rideudstyrsbutikkerne en helt palet af produkter.

- Det gør os attraktive for kunderne. De kan få det hele hos os og til forskellige priser, siger Henriette Van Esch og fortæller, at de nye strategier virker.

Scan-Horse har i første kvartal haft en omsætning, der er langt højere end sidste års omsætning for samme periode.

- Vi er også ved at udvikle mere på vores egne mærker, siger Henriette Van Esch og fortæller, at Scan-Horse tidligere har leget lidt med at lave jagtudstyr, og det vil man gøre mere ud af fremover.