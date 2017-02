Naturfotograf Uri Golman oplevede i lørdags en verdensrekord ved Antarktis. Til marts holder han foredrag i sin fødeby, Herringløse, sammen med sin kone naturfotograf Helle Olsen. Billedet er ikke fra i lørdags, det er taget på en af parrets mange rejser til arktis. Foto: Uri Golman

Lokal naturfotograf med til verdensrekord ved Antarktis

Roskilde - 01. februar 2017 kl. 09:19 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag blev en helt speciel dag for den lokale naturfotograf Uri Golman, som er vokset op i Herringløse nord for Roskilde. Uri og hans kone Helle Olsen rejser i disse år verden tyndt og dokumenterer de sidste vilde steder på planeten. Det sker blandt andet i et projekt for National Geographic kaldet WILD.

Lørdag var det to ombord på skibet M/V The World og her var de to vidne til en verdensrekord, som også har en trist bagside.

- Helle, besætningen, de andre på båden og jeg var med til at opleve en ny verdensrekord. Vi har sejlet det sydligste noget menneske nogensinde har gjort, skriver Herringløses Knud Rasmussen på sin facebook-profil.

Det vil nok samtidig betyde, at området de kunne sejle i, plejer at være dækket af is, hvilket det så ikke længere er.

Endelig sat på land på Antarktis fik de to fotografer mulighed for at fotograferer kejserpingviner og en meget sjælden Ross sæl.

- Hvilken fantastisk dag, slutter han sit skriv.

Skulle du have lyst til at opleve de to naturfotografer fortælle om deres røverhistorier og naturligvis se deres mange, mange flotte billeder, så har du muligheden.

Det er landsbyrådet i Herringløse som har »hentet« Uri hjem til et foredrag søndag den 19. marts klokken 16.00. Billetter kan købes hos Herringløse Dyreklinik på telefon 2979 0609. Prisen er 75 kroner for voksne og 25 kroner for børn under 12 år.