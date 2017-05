Roskilde Cykel Motion synes, det er en uskik, at punkterede slanger efterlades i landskabet, så deltagerne i årets udgave af Skjoldenæsholmløbet bliver bedt om at tage dem med sig til det næste depot eller i mål. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Løbsarrangør vil bekæmpe slangespild

Det fænomen vil Roskilde Cykel Motion gerne til livs. Så til dette års udgave af Skjoldenæsholmløbet tilbyder arrangørklubben i samarbejde med CyclingShop at give den uheldige rytter en helt ny slange i bytte, hvis han tager den defekte med til et depot eller til mål.

- Det handler i bund og grund om at værne om miljøet. Derfor giver vi deltagerne mere end en opfordring til at tænke sig om - nemlig et incitament til at gøre en forskel til gavn for naturen, siger løbskommissær Torben Nielsen.