Se billedserie Der var glæde og entusiasme hos deltagerne til årets Sct. Hans Løb i Roskilde. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Løbeglæde på Sct. Hans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løbeglæde på Sct. Hans

Roskilde - 07. september 2016 kl. 14:34 Af Sara Asoka Paulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Idrætslærer Karin Sanberg og overlæge Merete Nordentoft startede Sct. Hans Løbene tilbage i 1994 og har fortsat dem med meget få ændringer undervejs. Dette års Sct. Hans Løbene blev holdt i det fineste solskinsvejr med omkring 800 glade deltagere.

- Jeg var i Norge i 1993, tilfældigvis samtidigt med et lignende løb ved Gaustad Sykehus, og så tænkte jeg, at det skulle vi da have til Danmark, siger Merete Nordentoft.

Ruterne er på henholdsvis to, fem og 10 kilometer og bevæger sig ind og ud af de naturskønne områder ved Sct. Hans. Løbet er både for ansatte, patienter og pårørende i psykiatrien landet over.

- Det er meningen, at løbene skal være kulminationen på små træningsforløb rundt i landet, der kan styrke sammenholdet og få motion ind i hverdagen, siger Merete Nordentoft.

Til den festlige begivenhed, som løbet er, har institutionerne taget tæpper og pavilloner med, så de kan sidde og hygge sig med mad og drikke før og efter løbet. Der er også altid et band med. De hedder Wild and Gentle og er blevet et slags husband for arrangementet, da de har været med alle årene.

Bandet synger velkendte rockklassikere, som publikum kan synge med på, og som de selv synes er sjovest at spille.

- Vi synger faktisk bare de sange, Lars (forsanger Lars »Leo« Hansen, red.) kan synge, siger trommeren Magnus Pedersen grinende.

Som den første, der når ind over mållinjen i to kilometer-løbet, får Tommy Jensen fra Aarhus sin medalje, sådan en får alle deltagerne, men vinderne får også en sweatshirt som minde om dagen.

- Det havde jeg godt nok ikke regnet med, siger Tommy Jensen og fortsætter:

- Da vi kom med bus her i morges, troede jeg slet ikke, det ville ske, siger han.