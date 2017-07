Sådan tog Hestetorvet sig ud mandag eftermiddag ved 14-15-tiden. Det emmer jo ikke ligefrem af, at 100.000 mennekser gæster Roskilde. Foto: Lars Ahn Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Liv i bymidten: Der tænkes i storskærm og koncerter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liv i bymidten: Der tænkes i storskærm og koncerter

Roskilde - 01. juli 2017 kl. 06:58 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt de politikere fra kultur- og idrætsudvalget, som DAGBLADET har talt med om den døde bymidte under Roskilde Festival, er der enighed om, at der skal tænkes nyt for, at bymidten får glæde af Roskilde Festival. For som det har været i år, har det slet ikke fungeret.

Der bliver luftet ideer om både storskærm med koncerter fra pladsen og om livekoncerter på Stændertorvet.

- Festivalen er selvforsynende, så vi skal tænke ting, der kan gøre byen attraktiv for andre end de 100.000, der befinder sig på pladsen, siger Daniel Prehn (S).

Han tænker selv, at koncerter med mindre lokale bands kunne være en løsning i kombination med en storskærm, som kan vise livet og musikken på festivalpladsen.

Formand for kultur- og idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) mener, at man politisk må bruge hele efteråret på at ryste posen.

- Jeg synes bestemt, at storskærmsidéen bør prøves af. Den var en succes, da vi viste fodbold. Den skal både kunne vise et par koncerter og livet på pladsen. Det kunne også sagtens være med et par live-koncerter her i byen og gerne lørdag, før festivalen går i gang. Det skal være underholdning for dem, der ikke gider festival, siger hun.

Også Dansk Folkeparti er med på en kulturel satsning i bymidten.

- Det er vigtigt for mig, at det er noget som de mennesker, som ikke er på Roskilde Festival kan bruge, så det bliver en slags reklamefremstød for Roskilde som helhed. De 16-18-årige kommer ikke herned, de bliver på pladsen. Vi skal udnytte festivalen til at trække andre til byen, siger Karsten Lorentzen.

relaterede artikler

Turistchef: Op ad bakke med at få festivalen til byen 30. juni 2017 kl. 05:04

Festivalgæster går uden om bymidten 28. juni 2017 kl. 12:39