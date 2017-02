Lindegården: 31-årig dømt for manddrab

Den dømte har allerede valgt at anke dommen. Han erkender at have stukket Vivi Nielsen, men nægter sig skyldig i manddrab, da han ikke ville dræbe hende. Han har forklaret, at han blev drevet til det af stemmerne i sit hoved, men forsøgte at stikke hende i ballen for netop ikke at slå hende ihjel.