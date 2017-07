Se billedserie Frederik Gytkjær (tv) spiller i dag i Haugesund, hvor storebror Christian også har spillet i tre år.

Lillebror vandt over storebror i Europa League

Roskilde - 14. juli 2017 kl. 11:03 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aftenens mest spændende Europ League-kamp set med meget lokale briller fandt sted i Haugesund i Norge. Her stod der nemlig Gytkjær på ryggen af en spiller fra hvert hold da de lokale helte fra Haugesund tog imod favoritterne fra Lech Poznan fra Polen.

For Haugesund spiller lillebror Frederik Gytkjær og for Lech Poznan er storebror Christian Gytkjær ny mand på holdet efter et sommerskiften. De to er vokset op i Jyllinge og har ud over Jyllinge spillet for Lyngby.

Mor Helle og far Torben havde da også lettet anker fra Jyllinge og var draget til Haugesund, hvor de er installeret i Frederiks lejlighed.

- Det blev en lang, lang aften. Mødet mellem Frederik og Christian var virkelig hypet her i Norge. Det var en af de sværeste kampe, jeg nogensinde har set, beretter Torben Gytkjær, da DAGBLADET fanger ham på en mobil i Norge.

Familien havde set frem til at opleve begge drenge på banen samtidig, men det blev en meget kort fornøjelse, for med cirka et kvarter igen blev Frederik Gytkjær skiftet ind for Haugesund, samtidig med at Christian Gytkjær blev pillet ud for Lech Poznan. Og derved blev det til et broderligt kram på sidelinjen.

- Vi havde da en Gytkjær på banen hele kampen, griner Torben Gytkjær.

Efter kampen var der rift om de to blandt journalisterne i mixed-zone, så det blev en lang aften.

- Vi fik desværre ikke lejlighed til at spise sammen, da Poznans chartrede fly bare holdt og ventede på dem. Men vi fik en god middag med Frederik, hans kæreste og Frederiks agent Martin Johansen. Det blev lidt sent, fortæller Torben Gytkjær her dagen derpå.

De to brødre har i øvrigt aldrig før mødt hinanden i en officiel fodboldkamp før.

Kampen endte 3-2 til lillebrors Haugesund. Ingen af de to Gytkjær-brødre scorede i kampen.

Med resultatet er der lagt op til en spændende returkamp i næste uge i Poznan - og mon ikke hele familien Gytkjær igen er samlet til den begivenhed.