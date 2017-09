Leonhardt tilbage i Roskilde

- Det startede egentlig for nogle måneder siden, hvor Dan (Hansen, Roskilde-cheftræner) ringede, men jeg var bare håndboldtræt. Så ringede Ajax, og jeg overvejede, om jeg skulle give den en skud med Ligaen, men der var mange ting, der ikke rigtigt var styr på, og så troede jeg egentlig, at jeg bare skulle stoppe.

Sådan siger Nicole Thomas Leonhardt, der efter 2012-sæsonen som førsteårssenior forlod Roskilde Håndbold til fordel for Lyngby. Her har hun været siden - hvis lige man ser bort fra tre måneder sidste efterår, hvor hun prøvede kræfter med tysk håndbold i Hamburg-klubben Rosengarten.

Det var ingen dans på roser.

- Altså, det var supersjovt at prøve med syv gange træning om ugen og en rigtig tysk tilgang til det hele. Men jeg har aldrig haft tysk i skolen, klubben gjorde intet for at jeg kunne lære det, og tyskerne er ikke glade for at snakke engelsk, og så er det altså svært at kommunikere på en håndboldbane.