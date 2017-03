Foto: Kristian Jørgensen

Lempeligere støjkrav til betonfabrik møder modstand

Roskilde - 07. marts 2017

DK Beton på Mørbjergvænget i Vindinge har søgt om miljøgodkendelse til at udvide sin produktion fra 60.000 ton færdigblandet beton til 100.000 ton. Produktionsudvidelsen vil kræve en ny miljøgodkendelse, som giver mere lempelige støjgrænser for virksomheden, skriver dit regionale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

DK Beton håber på, at den ny miljøgodkendelse giver tilladelse til, at virksomheden må støje 55dB, som er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for, hvad beboere på landejendomme må acceptere i dagtimerne. I dag har virksomheden tilladelse til at støje 45dB.

Planerne om den nye tilladelse har været forelagt beboerne på de 10 nærmeste ejendomme. Det har ført til, at en større gruppe borgere i Vindinge har samlet sig og ladet advokat Mike Steen Hansen skrive deres høringssvar, hvori det tydeligt fremgår, at ingen af underskriverne ønsker, at virksomheden får mulighed for at støje yderligere.

I alt har beboere fra 36 ejendomme skrevet under på advokatens anke mod projektet. Desuden er der kommet indsigelser fra yderligere seks ejendomme, som heller ikke ønsker miljøgodkendelsen.

Trods de mange protester skriver forvaltningen i deres oplæg til sagen, som drøftes tirsdag den 7. marts i Roskilde Kommunens klima- og miljøudvalg, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændring af forvaltningens vurdering af sagen og indstillingen, som altså går på, at DK Beton skal have en ny og mere lempelig miljøgodkendelse.