Legeplads med domkirke står til flytning

På den baggrund er den tanke opstået, at legepladsen kunne erstattes af et aktivitetsdrivhus - sådan et er der en fond, som er parat til at finansiere, og det vil hænge fint sammen med plejecentrets rehabiliteringsarbejde. Legepladsen kan man så flytte til Byparken, hvor den ville være et kærkomment løft til den eksisterende legeplads, hvor der efterhånden er behov for udskiftning.

God idé, synes Socialdemokratiet, som har flertal i sundheds- og omsorgsudvalget, men det er der to andre partier, der har sæde i udvalget, Venstre og Dansk Folkeparti, ikke enige i. De mener, at der er plads nok til både legeplads og aktivitetsdrivhus, og at den ringe brug af legepladsen hidtil har skyldtes, at kommunen ikke har gjort ok ud af at fortælle, at legepladsen vitterlig er offentlig og for alle. Uenigheden betyder, at nedlæggelsen af legepladsen i Trekroner bliver en sag for byrådet.