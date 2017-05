Lastbilsfirma: Der er farligere skolevej i Roskilde by end i Svogerslev

Han gør det klart, at virksomhedens placering er fuldt lovlig og mener, at skolebørnene skal bruge stien bag skolen, når de skal til og fra skole og ikke Lynghøjen. Yakob Okur kan ikke se et problem i virksomhedens placering og mener i øvrigt, at der inde i Roskilde by er langt flere farligere veje til skole end lige netop Lynghøjen i Svogerslev.