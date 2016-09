Foto: Kim Rasmussen

Lastbil spærrede Holbækmotorvejen midt i morgenmylderet

Roskilde - 20. september 2016 kl. 11:23 Af Lars Kimer

En 45-årig lastbilchauffør fra Spentrup nord for Randers fik i den grad forstyrret morgentrafikken mandag morgen.

Klokken 8.17 kontaktede han politiet og bad om assistance, da hans specialtransport ikke var i stand til at komme under broen ved Maglegårdsvej i det højre spor, som normalt er hjemmebane for langsomtkørende køretøjer.

Manden kunne til gengæld se, at han godt kunne komme under broen, hvis han benyttede overhalingssporet.

- Han havde bare den udfordring, at han var så tæt på broen, at han var nødt til at bakke for at komme over i overhalingsbanen, og klokken var 8.17. Der var en hel del biler på vej i samme retning ind mod København som ham selv, lyder det fra Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden var i færd med at fragte et større læs betonelementer mod hovedstaden, og flere lastbiler fra samme firma og i samme højde var på vej mod hovedstaden, og de havde alle fået information om, at netop broen ved Maglegårdsvej kunne give problemer i forhold til højden.

- Manden ønskede assistance til at få motorvejen spærret, så han kunne foretage den nødvendige manøvre. Vi kørte derud med tre patruljer og fik spærret af, så han kunne komme videre, siger Martin Bjerregaard.

Episoden gav naturligvis lang kø på motorvejen, men Martin Bjerregaard er trods alt glad for, at lastbilchaufføren ikke nåede at ramme broen, hvilket nok havde givet mere trafikkaos end bakkemanøvren.

Politiet underrettede efterfølgende Vejdirektoratet om manøvren, som lukkede motorvejen i 15 minutter.