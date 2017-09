Emil Nielsen er godt nok træt at at sidde på tribunen, når holdkammeraterne spiller i Roskilde idrætspark, men han lader sig ikke friste for tidligt i kamp. Foto: Jeppe Lodberg

Lange udsigter for Emil Nielsen

Roskilde - 14. september 2017

Han er for mange gange i løbet af de sidste to år kommet tilbage fra lyskeskadepause for blot at konstatere, at det var en postgang for tidligt, så denne gang er FC Roskildes Emil Nielsen fast besluttet på, at han ikke rører en bold, før han er på 100 procent af sin ydeevne.

- Når jeg vender tilbage, så skal det være for fuld skrald. Jeg har kun én karriere, og hvis jeg løber og spiller på 60 procent, så er jeg ikke bedre end de andre. Og det er jeg, siger Emil Nielsen, der ikke har været på træningsbanen siden starten af juli.

Det er højre lyske, som han tidligere er blevet opereret for brok for, der har drillet og som stadig ikke arter sig.

- Den har ikke været i orden, siden jeg tog til Rosenborg (1. januar 2015, red). Måske jeg trænede for hårdt deroppe, fordi jeg ville vise så meget. Den er lidt for svag - måske fordi jeg som ung ikke har haft fokus nok på at gøre den ekstra stærk, som den skal være, fordi jeg er så eksplosiv.

- Nu nåede jeg dertil, at jeg »bare« har taget dage ud af kaldenderen - ligegyldigt hvor mange. Jeg stræber efter at komme tilbage på det niveau, jeg havde, da jeg lavede 36 mål på en sæson (var nu 33, da FCR rykkede op i 1. division sommeren 2014). Ikke på det, jeg havde i Rosenborg og AGF.

- Alle kunne se i år, at jeg ikke var på Emil Nielsen-niveau. Hvis jeg havde været det, så ville jeg rive den her 1. division i stykker - og det er dét jeg vil. Jeg gider ikke satse mere på, at det nok kommer. Jeg gider ikke spille på halv kraft, siger Emil Nielsen.

- Det er svært at sætte dato på, når hele fundamentet ikke er der. Jeg vil ikke sige nu, at jeg er klar om fire uger, for hvis jeg ikke er, så vil det jo være et nederlag.

- Men jeg skal nok nå nogle kampe i efteråret. Jeg sigter efter de sidste fem-seks stykker, føjer den knap 24-årige angriber til i et interview i DAGBLADET torsdag.