Jens Pedersen og Irene Vinter-Larsen er to af dem, som er klar til at skyde et landsbyråd for Ågerup og omegn i gang. Det sker på tirsdag den 20. september klokken 19.30 i sognegården i Ågerup. Foto: Peter Andersen

Landsbyråd vil dække ni mindre byer

Ågerup og Omegns Landsbyråd kommer nemlig til at dække både Ågerup og Kirkerup Sogn og dermed skal det være landsbyråd for Ågerup, Store Valby, Lille Valby, Gerdrup, Tågerup, Kirkerup, Gundsølille samt Østrup og Østrup Holm.

- Vi spurgte os lidt for, og der var stemning for, at vi dækkede de gamle sogne. Det er spændende at se, hvordan det spænder af. Vi har allerede tilkendegivelser fra en del af de lokalområder om, at de kommer med folk, der vil være med, siger Jens Pedersen, en af initiativtagerne til landsbyrådet.