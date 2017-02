Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening, undrer sig kraftigt over, at en lokalaftale med Roskilde Kommune skulle være faldet, fordi økonomien ikke hænger sammen. Foto: Kristian Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Lærere: Aftale kan ikke falde på økonomien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lærere: Aftale kan ikke falde på økonomien

Roskilde - 16. februar 2017 kl. 14:18 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opgivelsen af en lokalaftale med lærerne i Roskilde Kommune ærgrer i sig selv Roskilde Lærerforening, men ærgelsen bliver kun større af, at de slet ikke forstår begrundelsen.

Et flertal i byrådet har valgt at opgive aftalen, fordi den ifølge et notat ville koste fem-seks millioner kroner at opfylde lærernes krav om højst 26 undervisningstimer om ugen. Det stemmer slet ikke med de forhandlinger, lærerforeningen har haft med kommunens forvaltning.

- Jeg er stærkt forundret. Vi brugte noget tid før jul på at diskutere det igennem, men vi blev enige om, at såfremt det ikke kan lykkes på nogle skoler, kunne vi godt acceptere et højere undervisningstimetal, siger Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening.

Han fik bekræftet af forvaltningen, at de var enige om, at aftalen var udgiftsneutral, hvilket hele tiden har været præmissen for forhandlingerne. At parterne så var uenige om andre dele af aftalen er anden sag, men lærerformanden var meget overrasket, da det torsdag morgen gik op for ham, at aftalen faldt på økonomien.

- Det kan ikke dreje sig om økonomi. Det kan ikke være rigtigt, for det var vi enige om, siger Peter Hansen.

Han kan lige nu ikke se aftale-kollapset som andet end en fejltagelse, og han vil anmode politikerne om at tage sagen op igen, selvom aftalen nu officielt er opgivet.