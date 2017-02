Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening, har ikke kunnet nå til enighed med Roskilde Kommune om en lokalaftale for lærerne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Læreraftale falder til jorden

Roskilde - 06. februar 2017

Lærerne i Roskilde får alligevel ikke en lokalaftale med Roskilde Kommune, som byrådet ellers vedtog i efteråret.

- Der kommer ikke nogen lokalaftale for lærerne i Roskilde. Det er brandærgerligt, for lærerne i Roskilde har i tre år ventet på, at der kom en ramme for deres arbejde, siger Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening.

Efter lang tids forhandlingerne har forvaltningen og Roskilde Lærerforening opgivet at nå til enighed om en atale for lærernes arbejdstid. Ifølge lærerformanden er det nogle få, men afgørende punkter som forberedelsestid og et maksimalt antal undervisningstimer, der skiller parterne.

Når der ikke kommer nogen læreraftale, er det op til den enkelte skoleleder at fastsætte rammerne for lærerne. Det gør nogle skoler fornuftigt ifølge lærerforeningen, men det bliver gjort meget forskelligt og uden en grundsikring af, at man som lærer både kan levere ordentlig undervisning og selv kan holde til et langt arbejdsliv.

- Vores opfordring er nu, at lærerne passer på sig selv, for det er der ikke nogen andre, der gør, siger Peter Hansen.

Han håber dog stadig, at økonomiudvalget vil skride ind og alligevel bane vejen for en aftale, når de onsdag skal forholde sig til den kollapsede aftale.