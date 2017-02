De fleste frivillige er kvinder i KulturCosmos i Viby, men lige når det gælder madklubben Cosmosgryden, er der flest mænd i køkkenet. Her er det Britt Rasmussen, som hjælper Egon Christensen med at få æggekage i ovnen. Foto: Thomas Olsen

Lær nye mennesker at kende over maden

En gang om måneden bliver der serveret mad i madklubben Cosmosgryden. Cosmosgryden er for dem, som går hjemme, og hver gang møder 14-20 personer op og spiser to retter mad for cirka 30 kroner.

- Det er også en god måde for nogen at komme videre, når de er blevet alene, siger Marianne Fogtmann, som selv har lært mange nye mennesker at kende gennem KulturCosmos, efter at hun flyttede til Viby for fem-seks år siden.