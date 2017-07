Foto: Emil Hougaard/Scanpix Denmark

Læge faldt i søvn på jobbet før drab på Lindegården

Inden drabet i marts 2016 på den 57-årige sosu-assistent Vivi Nielsen på Lindegården var der store problemer med den læge fra Region Sjælland, der havde den daglige kontakt med beboerne.

Det skriver Fagbladet FOA, der har fået aktindsigt i en skrivelse fra Socialtilsyn Øst til Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

I et svar fra Region Sjælland til Socialtilsyn Øst erkender regionen, 'at der er forekommet forkerte ordinationer', samt at der 'har været uregelmæssigheder i den fast tilknyttede psykiaters fremmøde'. Skrivelserne, der rummer flere andre klagepunkter - blandt andet at lægen faldt i søvn på jobbet, kommer bag på Dennis Kristensen, formand for FOA.

- Det er uacceptabelt. Når jeg hører det, kan jeg langt bedre forstå den kritik, der kom fra de ansatte lige efter drabet, hvor de fortalte, at der manglede opbakning, kommunikation og sparring fra regionens side, siger han til Fagbladet FOA.

Fagbladet FOA har været i kontakt med lægen, der ikke ønsker at medvirke i et interview, da han gerne vil forblive anonym. Han bekræfter, at det er rigtigt, at han er faldet i søvn til møder med personalet på Lindegården.

- Hvis man er syg i sådan en grad, at man har svært ved at passe jobbet, så skal man sygemelde sig. Han har jo ansvaret for sine patienter, siger Knud Kristensen, formand for SIND, til Fagbladet FOA.

Fagbladet FOA kan også fortælle, at lægen tidligere har haft tilsynssager, og Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at der er en verserende sag på lægen.

Lægen er efter drabet på Lindegården stoppet med at arbejdet i psykiatrien.