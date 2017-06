Læge: Stormflodsramte har stadig ondt i psyken

Thomas Søgaard er helt sikker på, at lægehuset vil blive ved med at opleve en strøm af patienter for hvem psykiske problemer som følge af stormfloderne.

- Som med alle slags stress, så er den bedste måde at slippe af med stressen, at få fjernet årsagen. Jeg kan ikke sige det klart nok. Disse mennesker får ikke ro i sjælen, før der er bygget et dige. Og de får i virkeligheden nok først rigtig ro, når de så har oplevet en stormflod, hvor diget har vist, at det virker. Så min opfordring er »se at få bygget den kystsikring«. Det vi laver her hos os er symptombehandling. Det er beroligende medicin, piller eller henvisning til psykologer, siger han.