Kystsikring kommer ikke i gang i år

Roskilde - 27. august 2016 kl. 07:04 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer ikke gang i etableringen af et dige, der skal sikre den lavtliggende del af Jyllinge Nordmark, på denne side af årsskiftet, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det var ellers Roskilde Kommunes ambition, at der i oktober eller november skulle tages spadestik, da der første gang blev sat dato for en projektstart på projektet, som skal sikre et sted mellem 500 og 600 husstande mod oversvømmelser, som dem der sås i december 2013.

Borgmester Joy Mogensen (S) skyder skylden for den udskudte projektstart på staten, nærmere bestemt Miljø- og Naturklagenævnet, som behandler de klager, der er kommet over projektet.

- Statens mangel på engagement i det her skriger til himlen. Det har allerede taget over seks måneder at behandle sagen. Det siger alt om et system, som ikke tænker over, at der bor mennesker i området, som bliver urolige, så snart de hører en vejrudsigt, siger hun.

Formanden for digelaget i Jyllinge Nordmark, Philip Lange Møller, er godt klar over, at det så sort ud med at komme i gang hurtigt.

- Symbolsk ville det betyde meget at komme i gang, men vi kommer til at gå endnu en vinter i møde uden at være sikret uanset om vi kommer i gang nu eller til foråret, siger han.

