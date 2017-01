Kystsikring bliver væsentlig dyrere

- Flytningen er sket efter vejledning fra Kystdirektoratet og bevirker, at der skal foretages dybere og kraftigere funderinger. Samtidig har forundersøgelserne vist, at områdets undergrund er ekstremt aggressiv over for korrosion af spuns (de jernplader som skal bankes ned på begge sider af åen for at støtte op om sluseværket, red.). Derfor er dimensioneringen af disse øget væsentligt med en forventet fordyrelse af både materiale og håndtering til følge, står der i oplægget til klima- og miljøudvalgets møde.