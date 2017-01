Kystsikring: Minister ønsker kortere sagsbehandlingstid

- Det er umuligt at sige, hvor lang tid en sag som denne vil tage. Men det jeg kan sige med sikkerhed er, at vi fra regeringens side har sat gang i en intern undersøgelse af, hvor der ligger stopklodser i den statslige sagsbehandling af kystsikringssagen, siger ministeren til DAGBLADET Roskilde.

Ministeren lover også en udmelding fra regeringen på, hvad der så skal laves om for at speede processen op. Den udmelding skal også komme inden sommerferien.

- Regeringen ønsker ikke den lange sagsbehandlingstid. Vi skal have lokaliseret stopklodserne i den statslige behandling, og så skal vi inden sommerferien komme med et udspil til, hvordan vi ønsker lovgivningen ændret, hvis det viser sig, at der er noget, vi ønsker ændret. Det vil dog kræve et flertal i Folketinget, så borgerne skal huske på, at det kræver, at andre partier i Folketinget end de regeringsbærende, kan bakke op om de forslag, den interne undersøgelse måtte munde ud i, siger ministeren.