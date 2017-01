Politikerne kan ikke finde penge til statslig kystsikring. Mogens Hallager fra digelaget i Jyllinge Nordmark foreslår, at alle danskere med en brandforsikring kan betale et beløb til ordningen, lige som stormflodsordningen. - Det er er mere langsigtet at betale til forebyggelse end bare at betale, når skaderne er sket, siger han. Foto: Lars Kimer

Kystsikring: - Lad os forebygge, ikke kun afhjælpe

Roskilde - 27. januar 2017 kl. 13:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

Der var ikke en stormflod af opbakning til Enhedslistens og Alternativets forslag om at oprette en kystsikringsfond, en fond som de to partier mener skal være med til at finansiere kystsikringsprojekter rundt om i hele landet. Lovforslaget led en grum skæbne, da kun de to partier støttede forslaget, da de blev behandlet i Folketinget torsdag.

Socialdemokraterne vedkendte sig dog, at staten må påtage sig et større økonomisk ansvar for kystsikringen, men de vil gerne kende problemets omfang, inden der bliver sat rammer for en fond.

Et statsligt økonomisk medansvar er noget, som Dansk Folkeparti har ønsket siden 2006, lød det fra deres ordfører Pia Adelsteen, som dog også sagde, at DF i al den tid ikke har været i stand til at se, hvor pengene skulle komme fra. Også Venstre og De Konservative efterlyste, hvordan Socialdemokraterne vil finansiere det øgede statslige økonomiske ansvar.

På tilskuerpladserne i Folketinget sad flere borgere fra Jyllinge Nordmark, som jo har mærket konsekvenserne af stormfloderne. Blandt dem var Mogens Hallager fra det lokale digelag, og han har en klar opfordring til politikerne.

- Jeg mener helt afgjort, at Enhedslisten og Alternative er inde på noget af det rigtige med deres forslag. Jeg tror desværre, lovforslaget blev nedstemt, fordi det var de forkerte, som stillede forslaget. Jeg tror egentlig godt, politikerne fra alle partier kan se, at det er den vej, vi skal. Det behøver ikke at betyde, at der skal sættes penge af på finansloven, eller der skal skæres i børnepasningen, siger Mogens Hallager.

Han foreslår, at alle danskere med en brandforsikring skal betale et beløb til ordningen. Hvor stort beløbet er, må man så finde frem til.

- Alle danskere med en brandforsikring betaler i dag 60 kroner om året til stormflodsordningen. Det vil sige, at folk, der bor i 60 meters højde midt på Sjælland, er med til at hjælpe mig, når jeg bliver oversvømmet. Jeg tænker, at både de og jeg kan se noget mere langsigtet i at betale til, at vi forebygger, at vi lægger et beløb, som skal gå til at sikre kysterne, frem for bare at betale når skaderne er sket. På et tidspunkt kan det jo tænkes, at vi så kan slippe for at betale de 60 kroner til stormflodsordningen, fordi vi har fået sikret vores land, siger han.

Stormen Bodil kostede det danske samfund i omegnen af 850 millioner kroner.

- De penge skal jo findes igen, hvis skaden sker igen, og vi har haft både stormene Dagmar, Egon og Urd siden Bodil i 2013. Det var måske bedre, at vi forebyggede frem for at afhjælpe, siger Mogens Hallager.