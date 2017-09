Foto: Lars Kimer

Kystsikring: Borgere strømmer til som frivillige

Roskilde - 01. september 2017 kl. 15:49 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Imens Østsjælland Beredskab er ved at være klar med deres plan for stormflodssikring af hele Roskilde Kommune, så arbejder borgerne i Jyllinge Nordmark også på at være klar til endnu en stormflods-sæson, skriver dit lokale dagblad, DAGBLADET Roskilde.

Beskeden om at der nu ligger 3,5 kilometer watertubes klar øremærket til sikring af bydelen vækker glæde.

- Vi er ikke blevet lovet noget i den retning før. Det er en god nyhed. Noget af det vigtigste er, at der er folk til stede, som har erfaring med at samle watertubesene, siger Mogens Hallager fra det lokale digelag.

Digelaget har i øvrigt påbegyndt registreringen af de mange frivillige, som der fortsat bliver brug for.

- Vi skal bruge omkring 100 mand, alt lige fra kagebagere til stærke hænder med og uden waders. Det hele organiserer vi i en ny facebookgruppe »sammenhold i Jyllinge ved storm«, hvor man kun bliver medlem, hvis man stiller sig til rådighed som frivillig, og den bliver kun brugt til at organisere det konkrete arbejde under en hændelse, siger Mogens Hallager.

Det første døgn er det i øvrigt strømmet ind med tilmeldinger til det frivillige arbejde.

- Vi er meget taknemmelige for dem, som melder sig til. Det giver ro i maven at vide, at vi har gode kræfter stående klar til at hjælpe, siger Mogens Hallager som adspurgt om hvor langt beboerne er i forberedelserne til en kommende stormflod siger;

- Vi er tre måneder længere fremme end vi plejer at være. Planlægningen plejer aldrig at gå i gang før sidste øjeblik. Det kommer ikke til at være tilfældet denne gang, siger han.