Foto: Steen Østbjerg

Kystdirektorat giver hensigtserklæring om Jyllinge-projekt

Roskilde - 01. februar 2017 kl. 12:21 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her til formiddag er der landet en hensigtserklæring fra Kystdirektoratet om, at det kystsikringsprojekt, som Roskilde Kommune etablerer i Jyllinge Nordmark, står til at få Kystdirektoratets godkendelse.

Det glæder naturligvis borgmester Joy Mogensen.

- Det er dejligt at vide, at det projekt vi arbejder med tegner til at kunne få direktoratets godkendelse, men der ligger også en række forbehold i hensigtserklæringen, for der er kun tale om en hensigtserklæring. Der er ikke tale om en tilladelse, siger hun til DAGBLADET Roskilde.

Kystdirektoratet kan ifølge brevet ikke påbegynde deres behandling af sagen før klagerne i Natur- og Miljøklagenævnet er afgjort, og de skriver også, at det er usikkert hvor lang tid sagsbehandlingen hos dem vil tage, fordi der også kan komme klager over deres behandling af sagen.

- Det her gør intet for at komprimerer sagsbehandlingstiden. Vi må stadig afvente at de første klager i Natur- og Miljøklagenævnet bliver afgjort. Havde vi fået en tilladelse af kystdirektoratet nu, så kunne vi aktiverer den del af projektet, hvor der kan klages over kystdirektoratets afgørelse. Men de kommer ikke med en afgørelse, kun en hensigtserklæring, og det betyder vi stadig står i stampe, siger borgmesteren.