Det er fra denne farverige vogn, at to 18-årige flygtninge sælger grillkyllinger om lørdagen, når der er madmarked på Stændertorvet.

Kyllingevognen skal hjælpe unge flygtninge i arbejde

Roskilde - 19. maj 2017 kl. 17:41 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede fra klokken ni lørdag morgen dufter der af grillkylling på Stændertorvet i Roskilde. Siden starten af maj har det private socialpædagogiske behandlingstilbudtilbud Bak-ops kyllingevogn nemlig været at finde på torvets nye madmarked Madpladsen.

Vognen er et forsøg på at hjælpe unge flygtningedrenge i job, og indtil videre har to unge drenge stået for indkøb af råvarer, budget, tilberedning af maden, afrydning og betjening af kunder i kyllingevognen. Det har alt sammen givet dem en reel løn og været en god mulighed for at få trænet deres danskkundskaber.

Annette Olsson, der er souschef i Bak-op, håber på, at vognen med tiden også vil komme til at stå ved supermarkeder, på havnen og andre steder i Roskilde. For ambitionen er, at den kan holde åbent hver dag og fungere som fuldtidsarbejde for de unge. Og det lader til, at der indtil videre er blevet taget godt imod projektet.

- Folk synes, det er dejligt, vi har været til stede. De synes, der har manglet et sted, hvor man har kunnet købe grillkyllinger, fortæller Annette Olsson om kundernes respons på det nye kulinariske input.

Ud over at give de unge flygtningedrenge erhvervserfaring og en indtægt, er meningen med kyllingevognen desuden at finansiere en ungdomsklub for tidligere beboere på Kløvervej, et bosted for uledsagede flygtningebørn og -unge.

