Kvinde talte sig ud af en selebøde

Færdselslovens paragraf 80 er ganske klar: Man skal have sikkerhedssele på, når man kører. Ikke desto mindre slap en 47-årig kvinde fra Ringsted for at skulle betale, selv om hun blev taget af politiet for at køre igennem bymidten i Roskilde i bil uden at have spændt selen.