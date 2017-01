Kvinde dømt for 157 forhold på under tre år

Trods kvindens unge alder blev hun dømt for intet mindre end 157 forhold. 50 af dem var for at køre uden førerret i 18 forskellige biler. Kørekort havde kvinden i øvrigt aldrig taget. 45 af forholdene gælder tyveri af benzin. Læg dertil en stribe tyverier fra personer, butikker og biler, falske vidneforklaringer, påkørsel af politibiler og hærværk på bomme ved p-anlæg.

Kvinden blev også dømt for et villaindbrud, som udviklede sig til røveri, hvilket var i Fredensborg. Her brugte kvinden og hendes medsammensvorne blandt andet et stjålet kamera til at begå vold mod villaejeren for at slippe væk. Villaejerne formastede sig nemlig til at filme hende og medgerningsmanden under flugten fra villaen.