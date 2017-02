Kvinde beder om hjælp efter chikane

I weekenden er ordene blevet debatteret på facebooksiden »Roskilde hjælper hinanden«, hvor mere end 20 personer har skrevet kommentarer. De fleste udtrykker, at det er ondskabsfuldt gjort, og blandt andet at personen bag burde få en røvfuld.

Hun kan oplyse, at ordene er vendt mod en 44-årig kvinde, som har skrevet til facebookgruppen for at få hjælp til at finde ud af, hvem som har skrevet det.

- Hun synes selvfølgelig, at det er ubehageligt, siger Heidi Lund Andersen og fortæller, at skriverierne er blevet opdaget fredag ved 17.30 tiden.

Et par brugere af facebookgruppen skriver, at det må være blevet skrevet natten til fredag.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser Martin Bjerregaard, at så snart politiet meddeler, at de har dokumentation i sagen, må ordene gerne fjernes.

- Chikanesager er svære sager at opklare. hvis offeret ikke har en idé om, hvem det er. Så er vi afhængig af vidner, eller at nogen har dårlig samvittighed og fortæller, at det er dem, som har gjort det. Men det giver et spor at gå efter, at det er en, som kender hendes telefonnummer og adresse, siger Martin Bjerregaard.