Se billedserie Mange af hylderne i kælderen under den gamle Kvickly i Algade er allerede fyldt godt op. I Jytte Hollunds stand er der i hvert fald alt fra stel, glasvaser og lysestager til vintagekjoler og jakker og meget andet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kvicklys kælder overtaget af lopper

Roskilde - 09. maj 2017 kl. 16:17 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der dufter stadig af friske spånpladder i kælderen under den gamle Kvickly i Algade i Roskilde. Og det er ikke så mærkeligt, for i den seneste tid er der blevet opført 325 stande, der skal bruges til at udstille og sælge aflagte ting og sager.

LoppeLounge hedder det store indendørs loppemarked, hvor man kan leje en stand og få personalet i butikken til at sælge ens ejendele videre, uden man selv behøver at stå vagt i boden.

Loppesupermarkedet, som man kalder konceptet, der efterhånden er blevet et kendt fænomen landet over, åbner på fredag den 12. maj - og mandag var de første stadeholdere allerede i gang med at fylde deres stande op med alt fra let falmede champagneglas, forskellige stilletter og læderstøvler til lysestager, smykker og vintagetøj i alle afskygninger.

Ejerne af den nye forretning havde også travlt med at gøre klar og glædede sig også til at komme igang.

- Genbrug er helt fantastisk. Der er rigtig meget, der går til spilde. Der er masser af mennesker, der har en masse gode ting derhjemme, som de ikke bruger, som andre kan få glæde af, siger Bodil Mortensen, der sammen med sine to voksne børn Jesper og Marianne Mortensen står bag foretagendet.

Hun fik idéen til at åbne LoppeLounge i Glostrup sidste år efter at have besøgt en lignende forretning i Nykøbing Falster.

Og da foretagendet gik godt, udvider familien nu med endnu en forretning i Roskilde. Bodil Mortensen har også opfattelsen af, at genbrugssalget er meget socialt, og at det ender med at blive en livsstil for mange mennesker.

LoppeLounge er ikke det første såkaldte loppesupermarked i Roskilde. Lop It startede nemlig op på Københavnervej i Roskilde i marts sidste år. I LoppeLounge mener de dog, at der er kunder nok til to loppesupermarkeder i Roskilde.

- Vi kommer meget ydmygt. Vi håber, Roskilde tager ligeså godt imod os, som de har gjort i Glostrup, siger Bodil Mortensen, der også kan oplyse, at der kun er 50 stande tilbage i forretningen, før der er fuldt booket.