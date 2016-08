Kvickly i Algade bliver til SuperBrugsen

- Ved at skifte fra en Kvickly til en SuperBrugs får vi mulighed for at rendyrke fokus på fødevarerne og det tror vi, at kunderne både ønsker og vil få stor glæde af. Det betyder selvfølgelig, at der bliver mindre plads til nonfood, men til gengæld vil kunderne opleve et topmoderne supermarked med fokus på mad, siger detaildirektør i Coop, Kenneth Pedersen.