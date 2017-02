Flagene vajede på Dåstrup Skole i anledning af 40-års jubilæet i 2015, hvor man også havde kommunens højeste karaktergennemsnit ved afgangsprøverne. Mindre godt gik det sidste år, hvor snittet lå under middel. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kvaliteten er dalet på Roskildes skoler

Roskilde - 03. februar 2017 kl. 08:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolerne i Roskilde Kommune er de 10. bedste i landet bedømt ud fra karaktererne ved sommerens afgangsprøver.

Gennemsnittet på 7,5 er dog en tilbagegang fra de 7,9 året før, hvor Roskildes skoler indtog en 8. plads på landsplan. Det viser den lovpligtige kvalitetsrapport fra kommunen.

Ser man på de enkelte skoler, viser der sig nogle betragtelige udsving i forhold til forrige skoleår. Dåstrup Skole havde her et jubelår med et gennemsnit på 9,0 og havner nu under middel på 6,9, mens Margretheskolen rutsjer fra 8,2 til 6,5 og Baunehøjskolen fra 8,3 til 7,0.

På den positive side ligger Hedegårdenes Skole, som springer fra 6,4 og en bundplacering blandt kommunens skoler til et karaktergennemsnit på 7,5. Det er langt det største spring fremad, Østervangsskolen er med et hop fra 7,2 til 7,8 den eneste anden skole til at stige mere end 0,3 i gennemsnitskarakter.

Kvalitetsrapporten konkluderer dog, at resultaterne er tilfredsstillende, og 10. pladsen lever da lige akkurat også op til byrådets mål om, at skolerne skal ligge i top 10 på landsplan. Selvom en 10. plads lyder godt, er det samtidig forventeligt på baggrund af den sociale sammensætning af elever.

Karaktererne bliver målt op imod, hvad man kan forvente ud fra en række socioøkonomiske faktorer, og her scorer halvdelen af skolerne lavere karakterer end forventet, mens den anden halvdel opfylder potentialet eller mere til.

Målingen af skolerne dækker en række andre parametre. Trivslen ligger på niveau med landsgennemsnittet og forrige års måling i Roskilde, mens det ikke er lykkedes at hæve andelen af timer, hvor læreren er uddannet i faget. Her ligger Roskilde med 81 procent stadig under landsgennemsnittet på 83,1 procent.

