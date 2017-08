Se billedserie Bibliotekar Ulla Hoberg Lyhne foran to værker af Alf Larsen fra Dåstrup. Under værkerne stod der AL, men ingen på biblioteket vidste, hvilken kunstner der stod bag. Det kunne hans familie dog afsløre, da de så værkerne. Ulla Hoberg Lyhne håber, at de får flere henvendelser som den af besøgende gæster, så de kan samle en større viden om værkerne. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kunstudstilling skal lokke detektiver frem

Roskilde - 05. august 2017 kl. 15:57 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Den læsende pige« af Ernst Eberlein er en læsende lerpige i en hængekøje. Hun slænger sig i snorene fra loftet foran de store vinduer på Roskilde Bibliotek ud mod Folkeparken. Nu har hun lys til rent faktisk at læse i bogen, for hun har ellers længe været gemt væk i et mørkt depot sammen med mange af de andre af Roskilde Biblioteks kunstværker. Men nu skal værkerne frem i lyset til publikum og kan ses i denne måned.

- Vi har længe haft lyst til at bringe de mange værker sammen, som biblioteket har fået og anskaffet sig gennem årene. Det sker nu med et velvalgt udvalg fra gemmerne, siger bibliotekar Ulla Hoberg Lyhne, der er den ene fjerdedel af et udvalg, der beslutter, hvilke udstillinger biblioteket skal have i udstillingsområdet Udsigten ved vinduerne ned mod Folkeparken. Og nu er tiden altså kommet til at støve bibliotekets egne kunstværker af.

- Værkerne gemmer på masser af historier. Mange af dem kender vi faktisk ikke, så vi er spændte på, om nogle af bibliotekets besøgende kan hjælpe os med at grave nogle af dem frem. Igennem årene er der desværre gået mange informationer om værkerne tabt, siger Ulla Hoberg Lyhne.

31 værker pryder Udsigten, og tre af træværkerne springer i øjnene. Ikke kun på grund af deres fængende udtryk, men også på grund af deres historier.

- De to træfigurer er af en kunstner, der hedder Alf Larsen fra Dåstrup. Under figurerne stod der bare AL, så vi vidste faktisk ikke, hvem kunstneren var. Men så kom noget af hans familie forbi, og de synes, figurerne lignede noget, som Alf Larsen kunne have lavet. Så det undersøgte vi. Og rigtig nok. Det er værker af Alf Larsen fra 1994. Det, synes vi, er rigtig sjovt, siger Ulla Hoberg Lyhne.

Ovenover Alf Larsens træfigurer hænger en træhaj.

- Hajen vidste vi heller ikke noget om. Men det har vist sig, at en borger har haft den med hjem fra en ferie på Påskeøerne. Efter borgerens død var den skænket til Gadstrup Bibliotek. I forbindelse med sammenlægningen, så er hajen havnet her hos os. Det var der også en borger, der kunne fortælle. Det er sådan et detektivarbejde, vi er på i forhold til mange af værkerne, og vi håber meget på, at gæster vil komme og være med til at bidrage med deres viden om værkerne, så vi kan få noteret mere systematisk ned, end det hidtil har været tilfældet, siger Ulla Hoberg Lyhne.