Museet for Samtidskunst i Roskilde deltager i et europæisk kulturudvekslingssamarbejde og har modtaget EU-midler for 1,14 millioner kroner. Billedet her viser en vandrende installation, der blev lavet til sidste års Roskilde Festival af kunstneren Athi-Patra Ruga. Foto: Kenn Thomsen

Kunstmuseum får del i EU-millioner

Museet for Samtidskunst er med i et internationalt kulturudvekslingssamarbejde, der er blevet tildelt 1,8 millioner i euro af EU. Heraf modtager museet i Roskilde et beløb i omegnen af 153.000 euro, svarende til cirka 1,14 millioner kroner.

Pengene skal blandt andet anvendes til en udstilling, et artist-in-residency-forløb samt til brugerinvolverede projekter for borgerne i Roskilde. Museet for Samtidskunst vil i den forbindelse også deltage på internationale konferencer og workshops m.m.

Det europæiske kulturudvekslingsprojekt »4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture« er sat i søen for at undersøge og skabe debat omkring, hvordan kreativitet, kunst og kulturel udveksling kan være med til at skabe et aktivt medborgerskab og løse konflikter i det moderne samfund.