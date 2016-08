Se billedserie Sportmaster-kæden har åbnet sin første Sportmaster Lagersalg i Punkt 1?s gamle lokaler på Københavnsvej, hvor de har 1000 m2 til rådighed. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kunderne skaffede selv lagersalgbutik til byen

Roskilde - 26. august 2016 kl. 19:04 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landets første Sportmaster Lagersalg slog fredag morgen klokken otte dørene op i Roskilde. Og de lokale kunder kan takke sig selv for, at butikken havnede i byen.

- Vi har en masse kundeklubmedlemmer i Roskilde på grund af vores to butikker i Algade og på Ro's Torv, og vi spurgte dem, hvad de ønskede sig. Mange af vores medlemmer i Roskilde svarede, at de gerne ville have mulighed for at handle mærkevarer til billige priser, men at det ikke behøvede at være dette års modeller, siger Andreas Holm, salgsdirektør i Sportmaster.

Dermed var kimen til en lagersalgsbutik sået, og kæden gik i gang med at lede efter lokaler på Sjælland, men valgte hurtigt at rette fokus mod Roskilde. Målet var at finde et stort sted med en central beliggenhed, og det blev opfyldt, da Punkt 1 for få måneder siden flyttede fra Københavnsvej til Industrivej og efterlod et 1000 m2 tomt lokale.

- Vi havde allerede konceptet klart, så da lokalet blev ledige efter Punkt 1, kunne vi nærmest rykke direkte ind, siger Andreas Holm.

Det er ikke undsluppet hans opmærksomhed, at der lige over for den nye Sportmaster Lagersalg ligger en Sporty Outlet, som ejes af konkurrenten Intersport, der åbnede i juni næsten samtidig med, at Punkt 1 flyttede ud.

- Det er 100 procent tilfældigt. Vi ligger der ikke for at konkurrere, men for kunderne er det en fordel, at de har to butikker at vælge imellem, siger Andreas Holm.