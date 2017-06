Se billedserie Karina Jensen nyder processen med at lave figurer i beton. Her ses hun med et fuglebad, som er lavet på et skræppeblad. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Kun fantasien sætter grænser for betonkunst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun fantasien sætter grænser for betonkunst

Roskilde - 11. juni 2017 kl. 07:47 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En flok farverige høns er blandt de ting, som pynter i haven hos Karina Jensen i Gadstrup ved Roskilde. Selv om hønsene er dekorative, er der ikke meget liv i dem, da de er lavet af beton

For et par år siden lærte Karina Jensen at lave figurer i beton, og siden er hun også begyndt at holde kurser.

Denne aften er en god håndfuld kvinder klar til at være kreative. Karina Jensens første besked er, at de skal have handsker på, når de rører ved betonen.

- Du får lavet hul i huden med det samme, formaner Karina Jensen og forklarer, at den fugtige masse ætser.

Kursisterne skal denne aften lave høns, svampe eller græskar. De tager en spand hver og får handsker på. Betonen bliver lavet af en del cement til tre dele sand og så vand, til man kan samle det.

Kursisterne ved det ene bord fylder beton i en nylonstrømpe. De får besked på, at de skal presse vandet igennem strømpen. En grøn pressening på bordet sørger for, at der ikke kommer vand over det hele.

- Så former man den, siger Karina Jensen og viser, hvordan det skal ske nede fra og op.

Den første klump skal være bunden af en svamp. Dagen efter kan man tage strømpen forsigtigt af, og så er betonen hærdet. Kursisterne laver også en rund top. Figurerne tager 30 dage om at tørre helt op, men så er figurerne også vejrbestandige og kan stå ude i haven.

Kun fantasien sætter grænser, og der bliver også lavet fuglebade, græskar og eksempelvis en stor engel. En kursusdeltager taler blandt andet om at lave sine egne fliser.