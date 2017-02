Kritiker: Med giga-badeland holder økonomien i Badebyen ikke længere

- Jeg synes, det er fantastisk, det Høje-Taastrup her gør. De går all in på oplevelsesøkonomi. For alle de familier, som vil ud og have en oplevelse en gang hvert halve år eller en gang om året, så vil en aquapark være en magnet. Naturligvis vil det være en konkurrent til et badeland i Roskilde. Hvis du fylder bilen med familien, hvor tror du så, ungerne vil skrige på at tage hen? De vil da til giga-badelandet, og det er her, de økonomiske forudsætningerne for byggeriet i Roskilde vil blive udfordret. Der er da ingen, der bygger et badeland i skyggen af Lalandia. Der skal man differentiere sig, siger Henrik Paaske.