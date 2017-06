Krav til bankdirektør: Betal 50 mio.

- Der er ikke rejst krav over for ham, og de adciterede revisorer har ikke rejst kritik af ham, hverken generelt eller konkret. Tværtimod har der kun lydt anerkendelse af, at Søren Kaare-Andersen har gjort et glimrende stykke arbejde. Det må være første gang i danmarkshistorien, der er blevet rejst og fastholdt et krav på 50 millioner kroner uden søgsmålsgrund, sagde Søren Juul, der havde mere end vanskeligt ved at følge tankegangen om, at »hvis revisionen har et ansvar, så har direktionen det også.«