Kontroversiel sag skal starte forfra efter fejl

I mere end to år har en ombygning af et hus givet masser af arbejde i Roskilde Kommunes byggesagsafdeling. Sagen har voldt store problemer, fordi den er meget kompleks, og fordi ombygningen har forudsat en række dispensationer, bl.a. fra bebyggelsesprocenten. Så store har problemerne været, at det flere gange har været nødvendigt at have sagen til politisk behandling i såvel plan- og teknikudvalget som i byrådet.