Kontorhotel på vej i Viby

Roskilde - 26. maj 2017 kl. 16:21 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den lokale foredragsholder og iværksætter Tommy Krabbe har taget initiativ til at oprette et kontorhotel i Viby.

Han har sat gang i en spørgeundersøgelse via Facebook og oplever stor interesse for projektet.

- Vi er så langt, at vi er ved at finde ud af, hvordan konceptet skal være, siger Tommy Krabbe og oplyser, at han forhandler i øjeblikket med ejeren af et stort lokale i Søndergade, hvor kontorhotellet kan begynde.

Kontorhotellet skal passe til det ændrede arbejdsmarked.

Kontorhotellet kan være interessant for både etablerede enmandsvirksomheder, iværksættere som vil forsøge at sætte noget i gang, men det kan også være folk i job, som indimellem tager en hjemmearbejdsdag fra jobbet i eksempelvis København og i stedet sætter sig i kontorhotellet.

Tommy Krabbe lejer selv et kontor i Viby, som han er glad for, men ser samtidig en masse muligheder i et kontorhotel.

Her vil beboerne have alle de faciliteter, de har brug for. De kan holde frokost sammen med nogen, og så er der mulighed for at danne netværk og sparre med andre.