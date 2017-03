Til sommer er det slut med at betale med kontanter på Roskilde Festival, men andre festival som for eksempel Northside i Aarhus har allerede taget springet med succes. Foto: Anders Ole Olsen

Kontantfri festival kører på skinner hos lillebror

Roskilde - 04. marts 2017 kl. 11:35 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Roskilde Festival til sommer kvitter kontanterne, render de i hælene på nogle andre af landets store festivaler.

Aarhusianske Northside lancerede i sommer et kontantfrit system efter samme skabelon, hvor gæsterne kan bruge deres dagligdags dankort eller sætte penge ind på et midlertidigt betalingskort. Her forstår de godt, at Roskilde Festival nu også tager skridtet.

- Det er klart, at nogen var lidt ængstelige, men da folk kunne se, at systemet spillede, og køerne blev afviklet hurtigere, var det kun positiv feedback, vi fik på det, siger John Fogde, der er talsmand for Northside, som er en del af samme selskab som den fynske og ligeledes kontantfri festival, Tinderbox.

Northsidetalsmanden kan dog godt forestille sig, at Roskilde Festival kan få lidt mere at bokse med, når de skal indføre det kontantløse system.

- Roskilde har helt klart nogle andre udfordringer, end vi havde, for deres plads er markant større, og de får flere terminaler at afvikle. Den største hurdle, vi havde, var dem, der skulle betjene systemet, for man skal gøre en ekstra indsats for at uddanne personalet i det, siger John Fogde.

