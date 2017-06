Se billedserie Ekspeditionen går lettere i Vigge Spejdernes Frikadiller-bod, efter det nye kontantfri system er blevet indført. Foto Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kontanterne er so last year: Boderne er glade for Roskilde uden kontanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kontanterne er so last year: Boderne er glade for Roskilde uden kontanter

Roskilde - 29. juni 2017 kl. 13:44 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gået så smertefrit som muligt for Roskilde Festival at sige farvel til kontanterne og gå over til kun at tage betalingskort eller et kontantkort, som gæsterne kan sætte penge ind på.

Ud af de 100.000 mennesker, der var checket ind tirsdag, havde de 5600 valgt at få et kontantkort, mens resten klarer sig med de gængse betalingskort og mobilepay, som man kan bruge alle steder på festivalen.

Ingen savner tilsyneladende klingende mønt, som har de ulemper, at man skal tælle dem, kan blive snydt og skal bruge en masse kræfter på at få dem i banken.

- Jeg har kun positivt at sige. Selvfølgelig har der været små børnesygdomme, men betalingen går hurtigere, og det er mere sikkert, siger Henrik Hvolbæk, der er produktionsleder i Skiburger, Roskilde Skiklubs kendte festivalbod.

Festivalens største udfordring har været at installere et nyt betalingssystem på 1400 kasseapparater, så alle boder er koblet på et nyt betalingssystem.

Cirka 500 mand har arbejdet på at forbinde hele pladsen til systemet, men nu kører det uden de store gener.

- Vi har haft forsvindende lidt problemer med det, og it-afdelingen har reageret meget hurtigt på det, der var. Vi har oplevet én gang, at skærmen gik i sort, men den kom meget hurtigt tilbage, siger Tim Christensen, der leder madboden Brazil for Hvidovre Volleyballklub.