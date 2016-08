Badminton Roskilde og andre badmintonklubber må ikke spille i HBK Hallen, før der er fundet en ny ejer. Den ejer kunne blive Roskilde Kommune. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Konkurshal kan komme på kommunale hænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konkurshal kan komme på kommunale hænder

Roskilde - 30. august 2016 kl. 16:54 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det giver store problemer i Badminton Roskilde, at HBK Hallen er under konkursbehandling.

De udløste selv konkursbegæringen i juni ved at opsige deres lejeaftale, fordi den var for dyr. Nu havde de håbet at kunne bruge badmintonhallen, indtil der bliver fundet en køber, men det vil kuratoren ikke tillade.

Derfor appellerer Badminton Roskilde kraftigt til, at kommunen køber hallen. Den idé er kultur- og idrætsudvalgets formand, Birgit Pedersen (SF), velvilligt indstillet overfor.

- Vi ved jo, at hallen bliver brugt rigtig meget af Badminton Roskilde og af andre foreninger. Det afhænger selvfølgelig af beløbet , men hvis vi ser bort fra pengene, synes jeg, det er en udmærket idé, at vi køber den hal, siger Birgit Pedersen.

Imens står Badminton Roskilde i en situation, hvor de 700 medlemmer må spille i andre haller eller holde pause fra fjerbolden.

Formand Anders Pallisager kan godt se, at klubben ligger, som den har redt efter selv at have udløst konkursbegæringen fra HBK Fonden.

- Det kan man godt sige. Vi havde håbet på, at kurator ville lukke os ind midlertidigt, for vi har sådan set penge til at drive hallen, uden kurator lider tab, siger badmintonklubbens formand, som holder fast i, at badmintonklubben ikke havde andre handlemuligheder.