Koncert for de seje

Et blik ud ad vinduet fik utvivlsomt mange til at antage, at torsdagens børneunderholdning i Folkeparken ville blive aflyst. Men sådan spiller klaveret ikke, for en smule regn skal da ikke forhindre, at man har det sjovt.

Det er Roskilde Bibliotekerne, der står for sommerunderholdningen, og her glødede telefonerne fra morgenstunden, fordi børnehaver var interesserede i at vide, om det nyttede at tage af sted. Det gjorde det, for på biblioteket var holdningen, at kun lyn og uvejr kunne føre til aflysning.