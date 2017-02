Snerydning er et af de emner, som kan få borgerne til at kontakte kommunen på Facebook. Foto: Lars Kimer

Kommunen vil have flere til at bruge sociale medier

Roskilde Kommune var en af frontløberne til at anvende sociale medier i jagten på kontakten med borgerne, da de oprettede deres Facebook-side tilbage i 2009. I dag benytter de fire forskellige sociale kanaler, og det betyder, at kommunen er kommet endnu tættere på borgerne, mener Rune Stæhr, som er online mediechef i Roskilde Kommune.

- Vi startede tidligt med at benytte sociale medier, fordi vi syntes, det var interessant at kunne bruge et medie, som langt hen af vejen er på borgernes præmisser, siger han.

Ifølge medieforsker Jesper Tække på Aarhus Universitet, er det meget vigtigt, at kommuner formår at følge med den nye kommunikationsteknologi, fordi vores demokratiske system gennem tiden er blevet opbygget i alliance med medierne.

- Nu har vi fået sociale medier og hermed en helt ny kommunikativ infrastruktur. Kommunerne bliver nødt til at holde sig orienteret om, hvad der foregår ude blandt vælgerne på de nye måder, der er mulighed for i dag, siger han.

I Roskilde Kommune er det væsentligste formål med brugen af de sociale medier at servicere borgerne. Det betyder, at kommunen gerne vil have, at borgerne bruger de sociale medier, når de har spørgsmål eller brug for at blive hjulpet i forskellige sager.